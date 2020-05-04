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4 мая • обновлено в 11:24
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Топ-5 фото Путина, на которых его "подставили" с маленьким ростом

13.2т
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Президент России Владимир Путин и его пресс-служба не раз были пойманы на коррекции и постановочных фото, на которых лидер россиян с ростом в 170 сантиметров кажется намного выше и стоит вровень с более высокими собеседниками.

Однако на некоторых фотографиях маленький рост Путина очевиден. OBOZREVATEL предлагает взглянуть на топ-5 таких снимков.

Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич, рост которого – почти 2 метра

Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич, рост которого – почти 2 метра

Facebook РаиссяТудей

Владимир Путин и невысокие воспитанники Суворовского училища в Санкт-Петербурге

Владимир Путин и невысокие воспитанники Суворовского училища в Санкт-Петербурге

fontanka.ru

Владимир Путин, опоздавший на встречу глав государств в Париже, у подмостков здоровается с президентом США Дональдом Трампом

Владимир Путин, опоздавший на встречу глав государств в Париже, у подмостков здоровается с президентом США Дональдом Трампом

Le Temps

Владимир Путин и низкорослые женщины в форме советских регулировщиц Военной автомобильной инспекции в Волгограде

Владимир Путин и низкорослые женщины в форме советских регулировщиц Военной автомобильной инспекции в Волгограде

Twitter / Дмитрий Смирнов

Владимир Путин и высокий школьник в детской академии творчества "Солнечный город" в Нальчике

Владимир Путин и высокий школьник в детской академии творчества "Солнечный город" в Нальчике

Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Владимир Зеленский и студия "Квартал" троллили президента России Владимира Путина.

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Автор
Алина Мельник
Тема
курьезы
Персоны
Дональд Трамп Александр Вучич Владимир Путин
Место
Россия
Теги
политика Новости России курьез прикол президент
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Начальник всех низкорослых регулировщиц Ка-ца-пии
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Все мелкие с комплексами. А тут ещё лысина, старость. Проще усыпить новичком
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,может не надо,с ростом медведева и какой то дамочкой уже была фэйчина
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