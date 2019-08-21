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Тонкий намек? Глава Финляндии пригласил Путина отобедать в "чертоге мертвых"

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Президент Финляндии Саули Ниинистё после проведенной встречи 21 августа пригласил главу России Владимира Путина в ресторан с названием Walhalla ("Вальхалла").

Там политики продолжили переговоры, сообщает "РИА Новости". Известно, что в заведение они отправились на яхте Kultaranta VIII.

При этом отмечается, что ресторан назван не в честь Вальхаллы как рая для викингов в скандинавской мифологии, а в честь одноименного секретного общества, которое в 18 веке готовило заговор против шведского короля Густава III.

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Встреча президентов России и Финляндии

Встреча президентов России и Финляндии

yle.fi

Пока президенты ужинали, ресторан был закрыт для посетителей и оцеплен, а также тщательно охранялся, в частности, полицейским вертолетом.

В канцелярии финского главы сообщили, что политики угощались финской озерной рыбой, супом из топинамбура, а также утиной грудкой под соусом из лисичек.

После основных блюд был подан десерт, который включал в себя свежие ягоды, собранные в летней резиденции финского лидера Култаранта. Путину и Ниинистё также подали шербет из дикой малины.

Отметим, Walhalla построен в 1952 году, когда Хельсинки готовился к проведению летних Олимпийских игр.

Интерьер ресторана Walhalla

Интерьер ресторана Walhalla

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Как писал OBOZREVATEL, на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия примет зеркальные меры в ответ на испытания США крылатой ракеты наземного базирования.

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Персоны
Владимир Путин Саули Ниинистё
Место
Финляндия
Теги
Новости России политика
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