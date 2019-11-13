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14 ноября • обновлено в 01:55
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"Толпа зомбарей": в Росси чуть не растерзали продавцов магазина из-за скидок. Видеофакт

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В России посетители магазина в городе Иваново устроили массовые беспорядки из-за скидок на бытовую технику.

Видео инцидента появилось в Telegram. Автор ролика отмечает, что драка началась из-за "скидок на тостеры" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Толпа зомбарей": в Росси чуть не растерзали продавцов магазина из-за скидок. Видеофакт

Скриншот видео

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На ролике видно, как толпа людей рвётся в магазин, расталкивая сотрудников. Те успокаивали посетителей и грозились нажать тревожную кнопку.

Администрация до последнего пыталась держать оборону и успокаивать людей. При этом посетители отталкивали сотрудников и толпой забегали в магазин.

Причиной стало объявление о крупной распродаже. Большое внимание людей привлёк "тостер за 199 рублей" (порядка 100 грн).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в связи с ростом цен большинство украинцев готовится к серьезной экономии.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Место
Россия Иваново
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