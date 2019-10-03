"Только Украина": Евросоюз "отшил" путинские паспорта на Донбассе

Евросоюз направил европейским странам список критериев для определения выданных на Донбассе загранпаспортов России.

Данный перечень получили страны ЕС, что входят и не входят в "шенгенскую зону. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины", – сказано в сообщении ЕК.

Уточняется, что правила были подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию паспортов жителей "Л/ДНР", выданных в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

По данным Еврокомиссии, жители "республик" для получения шенгенской визы должны подать заявления в консульства стран ЕС в Украине, "независимо от проездного документа, который у них есть".

Российский паспорт

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

Зеленский осудил решение Путина по паспортам. В то же время он поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

Также на захваченной части Донбасса оккупационная власть заставляет так называемых военных получать паспорта РФ.

При этом для того, чтобы обеспечить "Л/ДНР" российскими паспортами, понадобится не менее 27 лет из-за низкой скорости их выдачи.

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