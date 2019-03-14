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Только Союзное государство: Россия открестилась от Беларуси

1.9тЧитать материал на украинском

Москва не предлагала Беларуси войти в состав Российской Федерации.

Об этом заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о присоединении государства.

"Этого не просто никто никому не предлагал, а наоборот, президент РФ неоднократно и публично, и в личных разговорах с президентом Беларуси, довел свою позицию: Россия выступает исключительно за двустороннее взаимовыгодное развитие Союзного государства, если этого хотят наши белорусские друзья", - сказал он.

Только Союзное государство: Россия открестилась от Беларуси

soyuz.by

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Посол добавил, что если в Беларуси развития Союзного государства не хотят, то можно "развивать любой другой интеграционный формат отношений".

Ранее OBOZREVATEL разбирался в ситуации с возможной аннексией Беларуси Россией:

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Россия
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