Только Союзное государство: Россия открестилась от Беларуси

Москва не предлагала Беларуси войти в состав Российской Федерации.

Об этом заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о присоединении государства.

"Этого не просто никто никому не предлагал, а наоборот, президент РФ неоднократно и публично, и в личных разговорах с президентом Беларуси, довел свою позицию: Россия выступает исключительно за двустороннее взаимовыгодное развитие Союзного государства, если этого хотят наши белорусские друзья", - сказал он.

soyuz.by

Посол добавил, что если в Беларуси развития Союзного государства не хотят, то можно "развивать любой другой интеграционный формат отношений".

Ранее OBOZREVATEL разбирался в ситуации с возможной аннексией Беларуси Россией:

Все началось с наглого публичного заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о фактическом присоединении Беларуси.

Одиозный российский политик Владимир Жириновский подхватил "линию партии", заявив, что Беларусь обязана присоединиться к России, если хочет получать дешевую нефть.

Беларуские эксперты уверены: Лукашенко пойдет на присоединение только если сам возглавит новообразованное государство.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своему правительству проработать возможные альтернативы российским поставкам нефти, чтобы снизить зависимость государства от РФ.

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