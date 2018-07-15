Как всем хорошо известно, в понедельник состоится встреча с глазу в глаз президента США Трампа с чем-то подобным, но со стороны Московии. Это называют Путиным. В преддверии этой встречи сенатор Маккейн сделал публичное заявление в том плане, что если Трамп не готов отпустить карлику солидного копняка, то и встречаться нет смысла. Но кроме Маккейна, Трамп что-то услышал о Путине от своих партнеров и скорее всего – не такого плана. В самом деле, все наслышаны о газовой эпопее между Путиным и некоторыми европейскими товарищами, но и французы что-то такое рассказывали. Если бы это было не так, то все новые танки Т-90 и наверное – Армата не были бы оснащены тепловизионными прицелами Catherine FC французского производства.

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Но всем этим европейским товарищам, и самому Трампу, следует помнить о том, что выживающий из ума карлик уже трижды давал добро на применения всего арсенала вооружений, кроме ядерного, против городской застройки. Так было в Чечне, Украине и Сирии. В ход шли фосфорные, термобарические, кассетные и прочие боеприпасы, однозначно запрещенные различными конвенциями. Кроме того, применение химического оружия в Сирии было осуществлено либо при прямом, либо при косвенном участии РФ. В подтверждение этого тезиса можно привести несколько фактов. Москва стала источником и инициатором разворачивания в Сирии всей инфраструктуры для производства, хранения и применения химического оружия. Это подтверждается тем, что лично Путин взял на себя обязательство утилизировать ХО (и как оказалось – не выполнил его). Если бы соответствующие мощности построили бы французы, например, то скорее всего, они бы и вызвались его утилизировать. И последнее. ХО применялось в районах, которые подвергались бомбардировкам российской и сирийской авиации, а это значит, что выяснить кто именно применил ХО – не составляло труда, но РФ, фактически являясь хозяином Асада, не нашла лиц, которые отвечают за применение ХО. Более того, таких попыток даже не было в принципе.

Это значит, что у Путина (и у всего руководства РФ) нет никаких предрассудков по части применения оружия вообще и против мирного населения, в частности, и там вообще нет представления о принципах соразмерности применения силы и понятия "сопутствующего ущерба". Между прочим, эти люди контролируют второй в мире ядерный арсенал, а никакой адекватности там нет в принципе. В общем, доступ к ЯО получили маньяки, психически неуравновешенные люди и с ними пытаются водить хороводы. Кто-то пытается продвигать политику умиротворения. Для этих бестолочей пример Украины – лучший тому пример. Мы не собирались ничего у Москвы отнимать, мы не собирались с Москвой воевать, мы даже сократили свои вооруженные силы ниже самого нижнего предела, и все равно Москву это не остановило от агрессии. Такую политику умиротворения, которую вела Украина 20 лет подряд – не вел никто и мы получили войну.

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Далее, чтобы немного вернуть к реальности людей, не понимающих, что они делают, хотим напомнить некоторые эпизоды просто испытания термоядерного оружия, произведенного в США.

Речь идет о первом испытании боевого термоядерного устройства на сухом топливе, в районе испытательного полигона на Маршалловых островах в Тихом океане.

1 марта 1954 года в 6:45 по местному времени был произведен взрыв с кодовым наименованием "Кастл Браво". Это было двухступенчатое устройство, выполненное по схеме Улма-Таллера, где сначала подрывалась урановая оболочка, взрыв которой сжимал дейтерит лития, после чего начиналась термоядерная реакция.

Вокруг полигона, на островах, в самолетах и кораблях находилось около 10 тыс. человек, которые производили наблюдение за испытанием и осуществляли необходимые меры безопасности.

Все меры предосторожности были просчитаны исходя из мощности взрыва, а потому – был задан периметр безопасности, за которую были отведены люди.

Но оказалось, что взрыв получился трехступенчатым. На третью фазу взрыва включился литий-7, который делился на гелий и тритий, а тритий и стал топливом для третьей фазы взрыва. В конечном итоге, вместо 5 мегатонн тротилового эквивалента, взрыл вышел на отметку в 15 мегатонн и понятно, что периметр безопасности оказался не эффективным. Участники эксперимента перестали быть наблюдателями и увидели такое, чего не должны были видеть.

Как только произошел взрыв, все поняли, что эксперимент вышел за положенные рамки. По свидетельствам очевидцев, они увидели и ощутили следующее:

"Вспышка ядерного взрыва была подавляющей, даже по стандартам ядерных взрывов. Люди видели, как их кости выглядят как тени через их живую плоть. Потоки ослепляющего света сияли сквозь самые маленькие трещины и отверстия в защищенных дверях и люках.

Тепловое излучение Браво было намного интенсивнее, чем ожидалось. Моряки на борту кораблей ВМС более чем в 30 милях от Ground Zero на атолле Бикини заявили, что жара походит на то, что на их тела применена паяльная лампа.

Ударная волна уничтожила здания, предположительно вне зоны вычисленного ущерба. Он почти сбил наблюдательный самолет с неба и заставил некоторых людей случайно оказаться в ловушке в переднем смотровом бункере, чтобы спросить, разве взрыв разорвал их бетонное и стальное убежище от его фундамента и выбросил его в море"

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Заметим, это впечатления людей, которые присутствовали при других испытаниях ЯО и им было с чем сравнивать то, что они увидели сейчас с тем, что видели раньше.

"Потом поднялся огненный шар. Он был четыре мили в диаметре и более горячий, чем поверхность Солнца. Огненный шар Кастл Браво поднялся со скоростью 1000 футов в секунду и создал грибовидное облако, которое в конечном итоге превысило 130 000 футов над уровнем моря.

"В течение нескольких секунд моряки чувствовали, что происходит что-то невыносимо неправильное … Боевые закаленные люди, которые служили во Второй мировой войне, встали на колени и молились", — писал Л. Дуглас Кини.

"Мы вскоре оказались под большим черным и оранжевым облаком, из которого, вырывались яркие красные огненные шары над океаном и вокруг нас", — рассказал один из моряков. "Я думаю, многие из нас ожидали, что мы стали свидетелями конца света".

А потом пошло радиоактивное облако. Через 10 минут оно поднялось на 40 километров с диаметром в 100 км. Это еще хорошо, что взрыв произошел хоть большей мощности, чем запланировано, но не самый крупный и к тому же, полигон находился в глухом углу Тихого Океана. Будь это где-то в Европе, то все выглядело бы совершенно иначе, по всем параметрам. И к тому же, речь идет об одиночном взрыве.

"Облако от взрыва Кастл Браво пошло сторону военных кораблей. Капитаны кораблей приказали экипажам укрыться под палубами и держали запечатанными люки в течение нескольких дней, чтобы избежать заражения. Радиоактивные осадки выпали на американских военнослужащих, размещенных на близлежащем острове Rongerik.

Облако накрыло жителей дальних Маршалловых островов на атоллах Рунгелапа, Алингине и Утирика на подветренной стороне от Ground Zero. Не зная об опасности, дети играли в радиоактивной пыли, а другие островитяне обирали ее руками и руками, потому что считали, что это снег.

И это все было не так уж плохо, но осадки загрязнили японское рыболовное судно Fukuryu Maru и подвергая экипаж из 23 человек воздействию высоких уровней радиации. Один из членов экипажа погиб от радиационного облучения, что вызвало международный скандал и дипломатический кризис между США и Японией".

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В общем, Путин и не скрывает, что не видит ничего плохого в самом факте применения ядерного оружия. Он лично рассказывал под видеозапись о том, что в момент оккупации Крыма, он отдал приказ приготовить ЯО для нанесения ядерных ударов по скоплениям ВСУ. Это при том, что Московию вообще никто не трогал. Это говорил тот самый человек, которому жали руку Меркель, Макрон, Обама и теперь – Трамп. Именно поэтому, напутствие сенатора Маккейна должно быть всегда перед глазами. Только сила, возвращает карлика во вменяемое состояние. Что делает слабость – Украина может рассказать долго и подробно.