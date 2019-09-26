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26 сентября • обновлено в 20:50
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"Только не Путин!" В разговоре Зеленского с Трампом нашли показательную деталь

1.9т Читать материал на украинском

В скандальном телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмму которого обнародовали, ни разу не прозвучала тема войны на Донбассе и имя лидера России Владимира Путина.

На это обратил внимание в своем блоге для "Грани.ру" украинский журналист Виталий Портников.

"Трамп и Зеленский говорят о чем и о ком угодно. Байден, Меркель, Макрон, Джулиани, даже роскошные апартаменты Trump Tower, в которых во время пребывания в Соединенных Штатах останавливался украинский "человек из народа". Только не Путин!" – отметил он.

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В разговоре Зеленского с Трампом нашли показательную деталь

В разговоре Зеленского с Трампом нашли показательную деталь

24 канал

По его словам, то, что разговор изначально не планировали публиковать, и отсутствие упоминаний о Донбассе свидетельствует о незаинтересованности Трампа в этом вопросе.

"Представьте себе, что вы ничего не знаете о нападении России на Украину, о войне, об аннексии Крыма. И вы читаете стенограмму этого разговора. Вы поймете, что действительно является главной проблемой Украины? Коррупция? Отсутствие "новых людей" во власти? Реформы? Или все же война?" – возмутился Портников.

"К чести Зеленского, он все же вспоминает о санкциях – когда нужно поддержать Трампа в его критике европейцев. Но Зеленский, в отличие от Трампа, говорит о войне и с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. А Трамп критикует европейских коллег просто за недостаточную помощь Украине так, будто Украина просто бедная отсталая страна, которой недостаточно помогают жадные соседи. А не жертва агрессии", – написал журналист.

Портников пристыдил Трампа и Зелеснкого

Портников пристыдил Трампа и Зелеснкого

Акценты

По мнению Портникова, нет ничего удивительного, что Трамп не скрывал содержания разговора.

"Он и публично говорит украинскому президенту практически то же самое, что говорил ему по телефону. Во время долгожданной совместной встречи американский президент выражает надежду, что Зеленский и Путин вместе "решат свои проблемы". Но это не их проблемы, мистер президент! Это - нарушение международного права, первое такое в Европе со времен Ялтинской конференции, участником которой был президент Соединенных Штатов. Это нарушение европейских границ, гарантированных Хельсинкским актом, подписанным президентом Соединенных Штатов. Это нарушение гарантий Украины, обеспеченных подписанным президентом Соединенных Штатов Будапештским меморандумом", – подчеркнул он.

"Именно поэтому то, что происходит между Россией и Украиной, это не проблема Зеленского и Путина, не проблема России и Украины, не проблема Европы. Это проблема миропорядка, гарантированного в том числе и усилиями Соединенных Штатов. Это проблема Америки", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

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Темы
Российско-украинский конфликт Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Донбасс
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филипп филипыч
филипп филипыч
потому что война с путиным есть только в упоротом воображении. адекватные люди все понимают)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Домбровска Катерина, голову твою оккупировал майдан...
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
филипп филипыч, потому что только упоротые отказываются видеть очевидные вещи - в т. ч. агрессию московии и оккупацию украинских территорий.
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