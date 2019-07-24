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Только для друзей НАТО и ЕС: Путина не пригласили на международное мероприятие

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Президента России Владимира Путина не будет на официальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский, передает "Укринформ". Он отметил, что туда приглашены только лидеров стран — ближайших союзников Польши по ЕС, НАТО и "Восточного партнерства".

"Мы хотим, чтобы на 80-летие начала Второй мировой войны в этих торжествах приняли участие как можно больше стран — наших ближайших союзников, в частности лидеров стран ЕС, НАТО", — заявил Спыхальский.

На вопрос журналиста, почему среди этих лидеров не будет Путина, спикер президента Дуды отметил, что он не является лидером страны ЕС, НАТО или "Восточного партнерства", а Польша приглашала лидеров именно этих стран.

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"Поэтому приглашение просто не присылали (Путину. — Ред.)", — добавил Спыхальский.

Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

Он отметил, что несколько лидеров приглашенных стран уже подтвердили свое присутствие в Варшаве 1 сентября. По его словам, на мероприятиях будут, в частности, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер или канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как ожидается, город в этот день посетит и президент США Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото президента Путина возле самолета в Ботлихе (республика Дагестан) в 1999 году. Возле него – вооруженные люди и мужчины в деловых костюмах.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Россия Новости России
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Ш. Олег
Ш. Олег
Поляки сволочи, конечно, но их корить не стану я - при всей формальной дури внешней, есть в этом логика, друзья. И как бы странно ни звучало, поступят правильно паны, отметив с немцами начало, а с русскими - конец войны. :)
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Shelby Ashlyn
Shelby Ashlyn
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hunt andres
hunt andres
Нелепо праздновать начало войны. Вот ее окончание в мае 2020 в Москве будут праздновать широко. С участием мировых лидеров. И Трамп, и Макрон, и Меркель приняли приглашение.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Белый господин, позовут, у нас же не раненные в голову. А тут для любого мало-мальски думающего человека полнейший цирк с конЯми! Позвать Германию, которая напала на Польшу первой, и не позвать Россию, которая в лице СССР вошла на территорию Польши, когда там уже не было государственности, и по сути вернула свои земли, отжатые поляками в период слабости Советской России.
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hunt andres
hunt andres
Белый господин, Я думаю, позовут. В Кремле люди благородные. Польский народ тоже внес весомый вклад в Победу. Может, им станет стыдно потом.
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