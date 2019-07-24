Только для друзей НАТО и ЕС: Путина не пригласили на международное мероприятие

Президента России Владимира Путина не будет на официальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский, передает "Укринформ". Он отметил, что туда приглашены только лидеров стран — ближайших союзников Польши по ЕС, НАТО и "Восточного партнерства".

"Мы хотим, чтобы на 80-летие начала Второй мировой войны в этих торжествах приняли участие как можно больше стран — наших ближайших союзников, в частности лидеров стран ЕС, НАТО", — заявил Спыхальский.

На вопрос журналиста, почему среди этих лидеров не будет Путина, спикер президента Дуды отметил, что он не является лидером страны ЕС, НАТО или "Восточного партнерства", а Польша приглашала лидеров именно этих стран.

"Поэтому приглашение просто не присылали (Путину. — Ред.)", — добавил Спыхальский.

Владимир Путин ТАСС

Он отметил, что несколько лидеров приглашенных стран уже подтвердили свое присутствие в Варшаве 1 сентября. По его словам, на мероприятиях будут, в частности, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер или канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как ожидается, город в этот день посетит и президент США Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото президента Путина возле самолета в Ботлихе (республика Дагестан) в 1999 году. Возле него – вооруженные люди и мужчины в деловых костюмах.

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