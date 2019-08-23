Только без Крыма! Канада озвучила свою позицию касательно России в G8

Россия может вернуться в G8 лишь после того, как освободит Крым и прекратит войну на Донбассе.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает "Укринформ".

“Думаю, все мы будем рады поздравить Россию, которая изъявит желание снова стать порядочным членом нашей группы государств-единомышленников, преданных верховенству права и демократии. Сделать это Россия может, освободив Крым и прекратив войну на Донбассе. Все очень просто”, – сказала она.

Россия вернется в G8 ​​​​​​только без Крыма – Фриланд "Радио Свобода"

По словам Фриланд, она лично и Канада в целом “имеют очень четкую позицию относительно этого”. Она уточнила, что Россию исключили из G8 именно за аннексию Крыма и поддержку войны на Донбассе.

“Мы не можем примириться с нарушением Россией международного права", – резюмировала министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Также появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского на идею возвращения России в G8.

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