Назревает заговор: стало известно о настроениях в окружении Путина

Недовольство политикой президента России Владимира Путина может привести к организации заговора против него в среде приближенных олигархов и государственного переворота.

Об этом в эфире ObozTV заявил председатель общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж.

"Там есть такие мысли. Есть те олигархи, которые влияют на систему принятия решений, на кадровые вопросы, вопросы безопасности. Переворот – это не только вооруженные силы и генштаб. Это и секретные службы, и разведка, много вещей такого плана. Думаю, многие из олигархов задумаются над этим. Раньше знакомство с Путиным было капиталом, а сейчас это токсичная история и все меньше людей такого уровня желают встречаться с Путиным", - отметил он.

Также он прокомментировал и предстоящую встречу между командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Куртисом Скапарротти и руководителем генштаба российской армии Валерием Герасимовым.

"Здесь Герасимов однозначно будет выполнять решение российского руководства, но очень важно его предупредить, чтобы минимизировать какие-то влияния (на принятие необдуманных решений. – Ред.). Думаю, Скапаротти об этом его предупредит", - подчеркнул Джердж.

Как сообщал "Обозреватель", после заявлений руководства НАТО о том, что необходимо возобновить военное сотрудничество с Россией, стало известно о предстоящей встрече Герасимова и Скапарротти.