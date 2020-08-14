Токио накрыла аномальная жара: за два дня умерли 14 человек

Из-за жары в Токио за два дня умерли 14 человек.

Как сообщает NHK со ссылкой на Токийский институт медицинской экспертизы, 11 и 12 августа в столице Японии температура воздуха достигала +35 градусов.

Скончавшиеся от теплового удара – люди в возрасте от 50 до 90 лет. 13 из них были обнаружены в своих домах, при этом у восьми работали кондиционеры.

Жара в Японии длится весь август. Всего за две недели в Токио от нее погибли 26 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, населению Японии рекомендуется меньше находиться на солнце, в обязательном порядке носить головные уборы, включать кондиционеры и употреблять как можно больше воды.