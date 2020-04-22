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22 апреля • обновлено в 10:36
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Точность 100%: в Бельгии разработали новые тесты на COVID-19

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В Бельгии компания ZenTech заявила, что создала тест на определение COVID-19, который точный на 100%.

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Тест на антитела к коронавирусу делается за 15 минут. Результат будет показан, даже если человек переболел и не знал о заражении, пишет Daily Mail.

В компании сообщили, что начали проводить десятки тысяч сертифицированных государством испытаний в неделю. Zentech планирует развернуть их в Бельгии, прежде чем увеличить производство до трех миллионов в месяц, чтобы тесты можно было использовать в других странах Европы.

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

"Чувствительность (тестов – Ред.) составляет 100% – это означает, что все пациенты, у которых есть антитела к COVID-19, мы видим их с помощью нашего теста. Мы не хотим, чтобы эти тесты использовались кем-либо. Это не тест на беременность. Это действительно довольно сложно выполнить и получить результаты", – сообщил глава Zentech Жан-Клод Хаво.

Он подчеркнул, что тестовые наборы предназначены только для медицинских работников в Бельгии, а затем в других странах ЕС и за его пределами.

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии заявили, что разработали дешевый набор для тестирования COVID-19, который, занимает всего 10 минут для обнаружения инфекции.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Бельгия
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