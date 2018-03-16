"Точно жив?" Посол РФ сделал "опасный" намек по Скрипалю

Посол России в Великобритании Александр Яковенко утверждает, что экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут быть мертвы.

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Russia Today, фрагмент которого публикует ТАСС.

"Никто не видел даже фото этих людей в больнице. Живы ли они? Может быть, они здоровы? Никто не разговаривал с докторами. Знаете, в этом деле нет никакой прозрачности, это нас беспокоит", — сказал он.

При этом Яковенко пожаловался, что России заблокировали любой доступ.

Как сообщал "Обозреватель", накануне выяснилось, что яд могла привезти в чемодане из Москвы дочь Скрипаля Юлия.

Скрипаля отравили вместе с дочерью 4 марта в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом, разработанным еще во времена СССР.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятно, стоит за их отравлением. 14 марта она объявила, что Великобритания высылает 23 российских дипломатов, которые имели отношение к разведке РФ.

Также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал санкции, которые страна примет в отношении РФ в связи с отравлением Скрипаля. Тем временем, США 15 марта расширили санкции против России.