В "ДНР" заявили, что в Минске не согласовали разведение войск: Украина опровергла

В "ДНР" сообщили первые результаты встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, заверив, что стороны якобы не смогли договориться ни о одном из новых участков разведения войск на Донбассе.

Соответствующее заявление в среду, 12 февраля, сделали в "МИД республики". Пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер же отметила, что практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово.

В частности, "представитель ДНР" Наталья Никонорова раскрыла детали в комментарии сепаратистским ресурсам.

"Мы, как и представители миссии ОБСЕ и Российской Федерации, четко понимаем важность и необходимость разведения по всей линии соприкосновения сторон и нацелены на интенсификацию согласования следующих трех участков. Только такой подход позволит сохранить жизни и здоровье мирных граждан, поэтому с нашей стороны прилагаются все возможные усилия для ускорения процесса согласования: мы предложили продолжить работу дистанционно между заседаниями в Минске", – высказалась она.

В "ДНР рассказали о переговорах по Донбассу в Минске

Никонорова в очередной раз обвинила Украину якобы в "нежелании выполнять Минские соглашения".

"Украинская сторона пока вообще не демонстрирует намерений работать по всем правовым аспектам особого статуса Донбасса, как это было предписано лидерами "нормандского формата". Мы не видели еще ни одного предложения от украинских представителей по проекту изменений в закон об особом статусе, в том числе имплементации в него положений формулы Штайнмайера, проектам законов, подзаконных актов и соглашений, вытекающих из данного ключевого акта", – добавила она.

В то же время "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заверила, что участники гуманитарной подгруппы договорились о выработке совместных предложений по механизму поиска без вести пропавших в ходе конфликта в Донбассе.

Она добавила, что на встрече также поднимался вопрос о процессуальном очищении лиц, освобожденных в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года.

Следующая встреча ТКГ запланирована на 26 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин обвинил украинскую власть в нежелании отводить войска на Донбассе.

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