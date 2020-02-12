В Минске договорились о новом участке разведения войск: итоги "юбилейной" встречи по Донбассу

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске практически договорились о новом участке разведения войск на Донбассе – Гнутово, по другим к соглашению пока не пришли.

Такое заявление по итогам встречи в среду, 12 февраля, в 5 годовщину подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, сделала в Facebook пресс-секретарь представителя Киева в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Практически согласован один из участков разведения в районе н. п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НЗФ ОРДЛО", – написала она.

В Минске договорились о новом участке разведения войск replyua.net

Олифер обратила внимание, что, по данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на территории ОРДЛО. "Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы сотрудников миссии, также СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом", – добавила она.

В гуманитарной подгруппе Украина передала уточненный список людей, которых наша страна хочет освободить. Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести. К следующему заседанию ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье.

Подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила вопросы водообеспечения всего Донбасса, которые являются критическими и требуют действенных шагов всех участников Минского процесса, в т. ч. с привлечением Международного Комитета Красного Креста.

В Минске договорились о новом участке разведения войск УНИАН

"Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Дан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества", – пояснила Олифер.

В политической подгруппе украинская сторона акцентировала внимание на необходимости выполнения резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года, которая содержит непосредственные требования в адрес РФ: в пункте 4.9 этого документа, в частности, указано важность полного выполнения ею Минских договоренностей, стороной которых является РФ и прекращение военного вторжения и поддержки незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

"Подчеркиваем: именно полное прекращение огня, вывод из Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в т.ч. выборов", – резюмировала Олифер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что украинская сторона ведет переговоры о трех новых точках разведения войск на Донбассе.

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