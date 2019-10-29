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29 октября • обновлено в 10:09
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Рамис Юнус
Рамис Юнус
Американский политолог Все статьи автора

Тимур Шаов: "От застоя к отстою"

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Недавно в Балтимор с гастролями приезжал Тимур Шаов - известный российский поэт, сатирик, автор и исполнитель песен, с которым мы знакомы несколько лет и всегда встречаемся, когда он приезжает с гастролями в США и как всегда в его обществе мы провели чудный вечер в нашем офисе. Общение с ним, а потом и знакомство с его новым альбомом, лично мне доставили огромное удовольствие. Уверен, что пока в России есть такие представители творческой интеллигенции, умеющие в лучших традициях российской сатиры называть вещи своими именами, у такой страны есть еще надежда на луч света в конце тоннеля.

Тимур Шаов: 'От застоя к отстою'

Во время концерта я невольно искал ответы на многие вопросы, которыми задаются миллионы людей по всему миру: как так случилось, что современная Россия и царящие в ней нравы очень уж нам напоминают Советский Союз времен застоя как идеологически, так и политически? Почему в России, казалось бы, выбравшей в начале 90-х свободу, вновь господствует авторитарный режим? Почему стало возможным вновь ввергнуть Россию в пучину советского мракобесия? Почему вернулись времена холодной войны между Западом и Россией? Когда прекратится литься весь этот бред с поиском внешнего врага и естественно, в первую очередь, антиамериканизм во всех СМИ?

Таких вопросов десятки и конечно же у каждого человека найдутся свои ответы на эти вопросы, точно также как их ищет и сам Тимур Шаов, который их озвучивает в своих песнях, живо откликаясь на все заметные российские события. Надо особо отметить, что у Тимура есть еще и дар предвидения, как это обычно и бывает с очень талантливыми творческими личностями. Ясность мысли богатейший русский язык, разнообразие прекрасных рифм, сверкающий юмор, артистизм на сцене, умение говорить на одном языке с аудиторией, лично у меня оставили неизгладимое впечатление, особенно учитывая что мы оба с ним "лица кавказской национальности".

Недавно у белорусского писателя Василя Быкова я прочитал такие слова:"Талант, как известно, качество весьма неуловимое, летучее, изменчивое, его нельзя проверить алгеброй и можно разве что трудом, произведением — окончатель­ным результатом творчества.". Эти слова в полной мере относятся к Тимуру Шаову, который своим талантливым творчеством, своей энергетикой во время общения со зрителями вселяет многим надежду на то, что несмотря на то, что в современной России "мы добрели от застоя к отстою", нетрудно предположить появление в скором времени новой концепции развития страны, как это было во времена горбачевской перестройки, взамен прогнившей идеологии путинизма, которая вернула Россию в приснопамятные советские времена.

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Рамис Юнус Рамис Юнус
Место
США
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