Time составил топ-100 самых влиятельных людей мира

Амеркианское издание Time представило свою версию 100 самых влиятельных личностей мира, чьи имена на протяжении года не сходили с первых полос СМИ.

В категорию "Лидеры" попали, в частности, президенты США, Франции и России Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимимр Путин, лидеры Китая и КНДР Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принц Великобритании Гарри со своей невестой Меган Маркл и др.

Time

Среди самых влиятельных деятелей искусств названы актрисы Николь Кидман, Галь Гадот, актеры Хью Джекман и Милли Бобби Браун, режиссеры Гильермо дель Торо и Гретта Гервиг, телеведущий Джимми Киммел и др.

Time

"Иконами" журнал назвал в том числе Дженифер Лопес, Рианну и певицу Кешу.

Среди самых влиятельных "новаторов" оказались актриса Тиффани Хеддиш, рэп-певица Cardi B, сноубордистка Хлоя Ким и др.

Time

А "Титанами" стали изобретатель Илон Маск, теннисист Роджер Федерер, телеведущая Опра Уинфри и другие.

Time

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году рейтинг самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.