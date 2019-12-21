Стали первыми в истории: Time назвал 28 женщин года. Фото победительниц

Американский журнал Time назвал 28 женщин, которые достигли самых значимых успехов в своих сферах в 2019 году.
Список появился на сайте еженедельника (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Открыли перечень женщины-представительницы коренного народа Америки, которые впервые за 200 лет стали членами Конгресса США. Это Деб Хааланд и Шарис Дэвидс. Также издание оценило успех первых мусульманок в американском парламенте Ильхан Омар и Рашиды Тлаиб.
Деб Хааланд и Шарис Дэвидс
Ильхан Омар и Рашида Тлаиб
Далее список выглядит так:
Гита Гопинат – первая женщина, получившая должность главного экономиста МВФ.
Гита Гопинат
Нэнси Пелоси – первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США. Она инициировала старт процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Нэнси Пелоси
Зузанна Чапутова – первая женщина, ставшая президентом Словакии.
Урсула фон дер Ляйен – первая руководительница Европейской комиссии.
Урсула фон дер Ляйен
Софи Вильмес – первая женщина, ставшая премьер-министром Бельгии.
Софи Вильмес
Сандра О – первая женщина азиатского происхождения, которая получила две награды кинопремии "Золотой глобус".
Сандра О
Мексиканская актриса Ялица Апарисио – первая представительница коренных народов Америки, номинированная на "Оскар" за лучшую женскую роль.
Ялица Апарисио
Али Строкер – первая женщина в инвалидной коляске, удостоившаяся награды Tony.
Али Строкер
Рут Картер – первая женщина-афроамериканка, получившая "Оскар" в номинации Лучший художник по костюмам.
Рут Картер
Американская рэп-исполнительница Cardi B. Она стала первой женщиной, получившей награду за лучший рэп-альбом премии "Грэмми".
Cardi B
Рианна – певица стала первой женщиной-афроамериканкой, возглавившей бренд, вошедший в состав международного модного холдинга LVMH. Кроме того, певица стала первой женщиной-афроамериканкой, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 в течение 200 недель.
Рианна
Микейла Шиффрин – первая женщина-лыжница, выигравшая все 17 этапов Чемпионата мира по горнолыжному спуску.
Микейла Шиффрин
Арьеса Сусанта Раха – первая женщина, занимающаяся спортивным скалолазанием, которая поднялась на 15 метров менее чем за 7 секунд.
Арьеса Сусанта Раха
Ли На – первая женщина азиатского происхождения, включенная в Международный зал теннисной славы.
Ли На
Симона Байлс – первая гимнастка, которая выиграла 25 медалей чемпионата мира.
Симона Байлс
Астронавтки NASA Кристина Кокс и Джессика Меир – женщины, впервые в истории космонавтики осуществили одновременный выход в открытый космос.
Кристина Кокс и Джессика Меир
Бригитта Косгей – первая женщина, ставшая мировой рекордсменкой марафона среди женщин, бегающих в смешанной эстафете, со временем 2:14.
Бригитта Косгей
Карен Уленбек – первая женщина, получившая Абелевскую премию по математике.
Карен Уленбек
Писательница Бернардина Эваристо – первая темнокожая женщина, удостоенная Букеровской премии.
Бернардина Эваристо
Тенгку Маймун Туан Мат – первая женщина, ставшая Верховным судьей Малайзии.
Джанет Мок – первая женщина-трансгендер, которая подписала контракт с крупной компанией, такой как Netflix.
Джанет Мок
Лора Игер – первая женщина, возглавившая армейскую пехотную дивизию армии США.
Лора Игер
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Вонгечи Муту
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