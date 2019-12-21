Стали первыми в истории: Time назвал 28 женщин года. Фото победительниц

Американский журнал Time назвал 28 женщин, которые достигли самых значимых успехов в своих сферах в 2019 году.

Список появился на сайте еженедельника (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Открыли перечень женщины-представительницы коренного народа Америки, которые впервые за 200 лет стали членами Конгресса США. Это Деб Хааланд и Шарис Дэвидс. Также издание оценило успех первых мусульманок в американском парламенте Ильхан Омар и Рашиды Тлаиб.

Деб Хааланд и Шарис Дэвидс

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб

Далее список выглядит так:

Гита Гопинат – первая женщина, получившая должность главного экономиста МВФ.

Гита Гопинат

Нэнси Пелоси – первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США. Она инициировала старт процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Нэнси Пелоси

Зузанна Чапутова – первая женщина, ставшая президентом Словакии.

Урсула фон дер Ляйен – первая руководительница Европейской комиссии.

Урсула фон дер Ляйен

Софи Вильмес – первая женщина, ставшая премьер-министром Бельгии.

Софи Вильмес

Сандра О – первая женщина азиатского происхождения, которая получила две награды кинопремии "Золотой глобус".

Сандра О

Мексиканская актриса Ялица Апарисио – первая представительница коренных народов Америки, номинированная на "Оскар" за лучшую женскую роль.

Ялица Апарисио

Али Строкер – первая женщина в инвалидной коляске, удостоившаяся награды Tony.

Али Строкер

Рут Картер – первая женщина-афроамериканка, получившая "Оскар" в номинации Лучший художник по костюмам.

Рут Картер

Американская рэп-исполнительница Cardi B. Она стала первой женщиной, получившей награду за лучший рэп-альбом премии "Грэмми".

Cardi B

Рианна – певица стала первой женщиной-афроамериканкой, возглавившей бренд, вошедший в состав международного модного холдинга LVMH. Кроме того, певица стала первой женщиной-афроамериканкой, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 в течение 200 недель.

Рианна

Микейла Шиффрин – первая женщина-лыжница, выигравшая все 17 этапов Чемпионата мира по горнолыжному спуску.

Микейла Шиффрин

Арьеса Сусанта Раха – первая женщина, занимающаяся спортивным скалолазанием, которая поднялась на 15 метров менее чем за 7 секунд.

Арьеса Сусанта Раха

Ли На – первая женщина азиатского происхождения, включенная в Международный зал теннисной славы.

Ли На

Симона Байлс – первая гимнастка, которая выиграла 25 медалей чемпионата мира.

Симона Байлс

Астронавтки NASA Кристина Кокс и Джессика Меир – женщины, впервые в истории космонавтики осуществили одновременный выход в открытый космос.

Кристина Кокс и Джессика Меир

Бригитта Косгей – первая женщина, ставшая мировой рекордсменкой марафона среди женщин, бегающих в смешанной эстафете, со временем 2:14.

Бригитта Косгей

Карен Уленбек – первая женщина, получившая Абелевскую премию по математике.

Карен Уленбек

Писательница Бернардина Эваристо – первая темнокожая женщина, удостоенная Букеровской премии.

Бернардина Эваристо

Тенгку Маймун Туан Мат – первая женщина, ставшая Верховным судьей Малайзии.

Джанет Мок – первая женщина-трансгендер, которая подписала контракт с крупной компанией, такой как Netflix.

Джанет Мок

Лора Игер – первая женщина, возглавившая армейскую пехотную дивизию армии США.

Лора Игер

Вонгечи Муту - первая художница, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен.

Вонгечи Муту

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