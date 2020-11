Time изобразил на обложке реалии США после выборов президента

Американский журнал Time поделился обложкой своего следующего номера под названием "Американская реальность", проиллюстрировав его оборванным флагом США в форме маски.

Тем временем в сети распространяют поддельные изображения, якобы издание предлагает действующему главе страны Дональду Трампу уйти с власти. Настоящий и фейковый снимки опубликованы в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Даже если победит Джо Байден, он будет править в Америке Дональда Трампа", – таким текстом анонсировала свежий номер Time редакция журнала в Twitter.

Также издание подготовило ролик в ускоренном режиме со всеми обложками журнала, которыми он иллюстрировал выборы в США.

"Пока Америка ждет победителя президентской гонки 2020 года, смотрите репортаж о выборах на протяжении всей истории", – говорится в подписи к видео.

При этом в сети появилось фейковое изображение обложки якобы свежего номера Time, который говорит Трампу, мол, ему "Время… уйти" с власти. Подчеркивается, что подсчеты голосов идут третий день и это уже второй такой результат в истории выборов – дольше считали только пару Буш – Гор 20 лет назад.

"Главной статьей журнала является материал журналистки Молли Болл, в которой она рассказала, как диагноз COVID-19 американского президента вынуждает его столкнуться с личной и политической уязвимостью", – пишет Telegram-канал "Катарсис".

Отметим, что представленная обложка Time с Дональдом Трампом не является аутентичной. Этот фейк американские СМИ развенчали еще в июне 2020-го, после того, как изображением поделились несколько пользователей Facebook и Twitter.

Так, вирусное изображение отличается от официальной по макету. В частности тем, что на ней нет таких ключевых элементов, как дата и название сайта журнала – time.com. Более того, в онлайн-архивах Time журналисты также не смогли найти ни одного издания с обложкой, такой же, как на вирусном изображении. Представители издания подтвердили, что распространяемое фото не является подлинным.

As America awaits the winner of the 2020 presidential race, see every TIME election cover throughout history pic.twitter.com/1RJd0MkyHC