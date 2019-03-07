Тим Эппл и Илон Тесла: Трамп публично опозорился и попал на видео

Президент США Дональд Трамп оговорился и назвал главу компании Apple Тима Кука Тимом Эпплом.

Казус произошел во время заседания консультативного совета по кадровой политике. Все собравшиеся обсуждали значение внедрения технологий в образование.

"Мы очень ценим это (вклад Apple), Тим Эппл", – оговорился Трамп, общаясь с Куком.

Добавим, что лидер США потом не поправил свою ошибку, и Кук никак не отреагировал на такую оговорку.

"Трамп на встрече с главой Apple Тимом Куком назвал его Тимом Эпплом. Ну, а почему бы и нет, если так проще? Илон Тесла, Стив Макинтош, Билл Майкрософт, Марк Фейсбук, Джефф Амазон", – посмеялись с Трампа в сети.

Отметим, что это не первая подобная оговорка президента США. В мае 2018 года Трамп назвал исполнительного директора Lockheed Martin Мариллин Хьюсон Мариллин Локхид.

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