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Тим Эппл и Илон Тесла: Трамп публично опозорился и попал на видео

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Президент США Дональд Трамп оговорился и назвал главу компании Apple Тима Кука Тимом Эпплом.

Казус произошел во время заседания консультативного совета по кадровой политике. Все собравшиеся обсуждали значение внедрения технологий в образование.

"Мы очень ценим это (вклад Apple), Тим Эппл", – оговорился Трамп, общаясь с Куком.

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Добавим, что лидер США потом не поправил свою ошибку, и Кук никак не отреагировал на такую оговорку.

"Трамп на встрече с главой Apple Тимом Куком назвал его Тимом Эпплом. Ну, а почему бы и нет, если так проще? Илон Тесла, Стив Макинтош, Билл Майкрософт, Марк Фейсбук, Джефф Амазон", – посмеялись с Трампа в сети.

Отметим, что это не первая подобная оговорка президента США. В мае 2018 года Трамп назвал исполнительного директора Lockheed Martin Мариллин Хьюсон Мариллин Локхид.

Тим Эппл и Илон Тесла: Трамп публично опозорился и попал на видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп оскандалился пророссийским заявлением.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Apple
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Порошенко каждый день позорится называя Крым украинским)))))))
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Захаров Дмитрий, или украинской агрессией на домбассе или срывая шапки.....
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