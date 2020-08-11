Тихановскую заставили покинуть Беларусь: появились подробности выезда в Литву

Главного противника Александра Лукашенко на выборах президента в Беларуси Светлану Тихановскую насильно удерживали в стране до того, как она прибыла в Литву.

Подробности рассказал глава литовского Министерства иностранных дел Линас Линкявичюс. Об этом сообщает LRT.

"Она была задержана на долгое время, может быть, около семи часов", – заявил он.

По его словам, обстоятельства и место задержания кандидата в президенты в Беларуси неизвестны. Линкявичюс только отметил, что Тихановская перестала выходить на связь, после чего МИД Литвы начал ее поиски. Министр уточнил, что белоруска приехала в их страну в ночь с 10 на 11 августа.

"Подтверждаю, что это (прибытие в Литву. – Ред.) произошло ночью. Да, она находится в Литве. Это самая важная информация. Ночь была действительно напряженной, ее задерживали очень долго. Обстоятельства задержания и место содержания под стражей не известны", – еще раз подчеркнул Линкявичюс.

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