Тихановскую после выезда из Беларуси поместили на самоизоляцию

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская по приезду в Литву две недели будет находиться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает ТАСС.

"Она находится в самоизоляции, как это положено правилами. Никаких исключений нет", – сообщил дипломат.

Линкявичюс добавил, что сейчас Тихановской нужно время, чтобы принять решение о дальнейшей деятельности.

"Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет… Тихановская не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала огромная нагрузка, к которой она, возможно, оказалась неготовой ", – сказал глава литовского МИД.

Также министр назвал Тихановскую "символом выборов" и считает, что ее деятельность "дала толчок к пониманию того, что в Беларуси должно формироваться гражданское общество".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа Светлана Тихановская выехала в Литву. Власти страны разрешили ей находиться на территории республики в течение года.