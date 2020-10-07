Тихановскую объявили в розыск в России: ее штаб уже отреагировал

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская оказалась в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России.

Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства. Основанием для розыска указано уголовное дело, но без номера статьи.

Тихановская попала в базу разыскиваемых лиц в России. МВД РФ

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в розыск Тихановскую объявили в Беларуси. Однако он также будет осуществляться и в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске.

В свою очередь, информированный источник рассказал "Интерфаксу", что внесение оппозиционерки в базу розыска является "техническим аспектом взаимодействия союзных государств".

"В рамках взаимодействия между союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", – пояснил он.

При этом, по словам источника, уголовное дело в России не возбуждалось.

В штабе Тихановской рассказали, что она не получала никаких уведомлений о внесении ее в базу розыска.

"Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно", – отметили там.

В Беларуси против Тихановской ведется расследование по статье о призывах к действиям, направленным против нацбезопасности. Это связано с созданием Координационного совета оппозиции.

Как сообщалOBOZREVATEL, Тихановская покинула Беларусь через несколько дней после выборов президента из-за давления и угроз властей.

По официальным данным ЦИК, опозиционерка набрала на выборах президента 10,1% голосов избирателей. Однако выборы назвали не демократическими, а после тайной "инаугурации" Александра Лукашенко Украина, США и страны ЕС заявили о его нелегитимности.