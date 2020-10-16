Тихановскую объявили в межгосударственный розыск

Мирослав Семенюк Мир 10:30, 16.10.2020 Обновлено: 10:38, 16.10.2020

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России, розыск Тихановской объявлен по статье о призывах к действиям, направленным на свержение или изменение конституционного строя.

В ведомстве уточнили, что уголовных дел в России против Тихановской не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Россией и Беларусью.

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