Тихановскую объявили в межгосударственный розыск

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России, розыск Тихановской объявлен по статье о призывах к действиям, направленным на свержение или изменение конституционного строя.

В ведомстве уточнили, что уголовных дел в России против Тихановской не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Россией и Беларусью.

Новость обновляется...