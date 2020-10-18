Лидеров оппозиции Беларуси выдвинули на Нобелевскую премию мира за "фантастическое мужество"

Лидеров оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира-2021.

Их кандидатуры подал депутат парламента Норвегии от Христианской народной партии Гейр Тускедал, пишет норвежское издание Vårt Land.

Он заявил, что оппозиционные политики в Беларуси обладают "фантастическим мужеством". "Они организуют мирные демонстрации, несмотря на то, что власти все чаще прибегают к насилию против них", – подчеркнул Тускедал.

Депутат отметил, что лидеры оппозиции заслужили премию за то, что "боролись за честные выборы" и за то, что они были "вдохновителями мирных демонстраций против нелегитимного режима в Беларуси".

Он выразил надежду, что выдвижение Тихановской, Колесниковой и Цепкало на Нобелевскую премию мира "привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе против последнего диктатора Европы".

Отметим, Нобелевский комитет принимает все кандидатуры, представленные ему до 31 января лицами, имеющими на то полномочия согласно уставу Нобелевского фонда.

Как писал OBOZREVATEL, в Беларуси 18 октября прошел 71-й протестный день после выборов президента. На акции "Партизанский марш" прошли задержания.