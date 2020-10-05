Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что хотела бы в качестве политика встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

На встрече с представителями белорусской диаспоры в Берлине она отметила, что желает понять, почему он поддерживает незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщается в Telegram-канале ее пресс-службы.

"На вопрос, с кем бы Светлана хотела встретиться как политик, она ответила: "С Владимиром Путиным – чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко"", – сказано в сообщении.

Также оппозиционерка отметила, что хочет увидеться со своим мужем Сергеем Тихановским.

"Я из простых людей. Поверьте мне, я знаю, кто я и почему я тут. Я здесь благодаря беларусскому народу. Я среди вас, и я одна из вас", – добавила она во время встречи, которая проходила в галерее искусств на выставке, посвященной теме протестов в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Тихановская поддержала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с Владимиром Путиным по ситуации в Беларуси.

До этого она назвала Путина "мудрым руководителем" и выразила сожаление, что он поддержал Александра Лукашенко, а не белорусский народ.