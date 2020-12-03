Тихановская заявила о готовности временно возглавить Беларусь

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить свою страну во время переходного периода.

В видеообращении к народу, которое политик разместила на своем YouTube-канале, она выразила уверенность в том, что режим нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко уже разваливается. По ее мнению, после этапа давления и протеста неминуемо начнется этап диалога (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Люди системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом. Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент? Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна", – сказала главная конкурентка Лукашенко.

По словам Тихановской, ее цель – объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для выполнения этих задач оппозиция уже создала Координационный совет и Кабинет представителей по разным сферам.

Политик заверила, что уже удалось разработать концепцию проведения новых выборов в Беларуси, а также проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко.

"Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период, вернуть власть народу. Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента республики Беларусь. И свое слово я сдержу", – завершила свою речь Тихановская.

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