Тихановская записала видеообращение в день рождения арестованного мужа

Кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала очередное видеообращение к белорусам. Его она посвятила дню рождения мужа Сергея, который на данный момент находится в СИЗО.

Оппозиционер подчеркнула, что ее супруг был задержан в Гродно за преступление, которого он не совершал. Поэтому свой праздник Тихановский будет встречать не в кругу семьи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По провокации спецслужб, чтобы он замолчал и не брал участия в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги. Объявили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства", – отметила его жена.

Она заявила, что в Беларуси пропаганда "делает из патриотов преступников". Причем, по ее словам, государственные средства массовой информации дают ложные данные и без решения суда называют людей виновными.

Систему белорусской власти оппозиционер назвала гниющей, при которой "один человек держит страну в страхе уже 26 лет".

"Один человек украл у белорусов их выбор... Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он призывает, чтобы вы не сидели – а сделали все, чтобы жить в стране для жизни. С днем рождения, Сергей!" – подытожила Тихановская.

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