Призыв Тихановской закончить "майдан": глава ЦИК Беларуси сделала признание о нашумевшем видео

Главная оппонентка президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская записывала видео, где призывала людей не выходить на протесты, в кабинете главы ЦИК.

Это в интервью "КП в Беларуси" подтвердила сама руководительница Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина. Она утверждает, что не присутствовала при записи ролика.

Однако, по словам Ермошиной, Тихановская находилась в кабинете в присутствии "двух высокопоставленных сотрудников органов правоохранения". Отметим, текст обращения политик читала по бумажке. Вероятно, представители МВД давили на женщину.

Кабинет главы ЦИК "вычислили" по заметному дивану, на котором сидела Тихановская. Ермошина подтвердила этот факт.

Светлана Тихановская и Лидия Ермошина в кабинете. Скриншот

"Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла", – заявила глава ЦИК.

Она добавила, что все жалобы кандидатов в президенты Беларуси на результаты выборов были отклонены.

Кабинет Ермошиной

Как писал OBOZREVATEL, в штабе Тихановской ранее заявили, что нашумевшее видео политик могла записать под давлением.