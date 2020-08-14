Тихановская записала новое видеообращение к белорусам и объявила сбор подписей

Мирослав Семенюк Мир 12:04, 14.08.2020 Обновлено: 12:24, 14.08.2020

Главный соперник Александра Лукашенко на выборах в Беларуси Светлана Тихановская выступила с новым видеообращением к белорусскому народу с призывом остановить насилие.

Ролик размещен на YouTube-канале "Страна для жизни". В нем Тихановская отметила, что мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ситуация критическая... Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов", – подчеркнула она.

Оппозиционер предложила всем мэрам городов 15-16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.

"Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня", – призвала Тихановская, разместив под видео ссылку на Google-форму.

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