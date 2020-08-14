Тихановская записала новое видеообращение к белорусам и объявила сбор подписей

Тихановская призвала 15-16 августа выйти на мирные собрания.
Главный соперник Александра Лукашенко на выборах в Беларуси Светлана Тихановская выступила с новым видеообращением к белорусскому народу с призывом остановить насилие.
Ролик размещен на YouTube-канале "Страна для жизни". В нем Тихановская отметила, что мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Ситуация критическая... Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов", – подчеркнула она.
Оппозиционер предложила всем мэрам городов 15-16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.
"Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня", – призвала Тихановская, разместив под видео ссылку на Google-форму.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву.
Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что она находится на свободе и в безопасности в его стране. Также он отметил, что Тихановскую насильно удерживали в Беларуси до того, как она прибыла в Литву.
Сама Тихановская заявила, что выехала из Беларуси в Литву ради своих детей.
Позже кандидат в президенты Беларуси выступила с видеообращением, в котором, читая текст по бумажке, призвала демонстрантов закончить акции протеста.
СМИ допустили, что послание Тихановской было записано в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. Доказательством служит аналогичный диван и жалюзи с разных кадров.
Пограничники Беларуси обнародовали видео того, как Тихановская оставляла страну, которую всколыхнули протесты.