Тихановская заговорила о встрече с Путиным

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как сказала она в интервью "Радио Свобода", если бы поступили сигналы из Кремля, то она конечно же согласилась бы на встречу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы хотели бы изложить свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу", – отметила Тихановская.

По ее словам, Россия и Беларусь – соседи, которые должны продолжать свои взаимоотношения в будущем.

"Хотелось бы пообщаться, и белорусы этого очень ждут. Не поддержки режима, а высказывания о белорусах, о нашем желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека", – добавила лидер оппозиции.

Она утверждает, что Россия сначала оказала поддержку Александру Лукашенко, но сейчас "какой-то процесс выжидания, и активной поддержки нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Тихановская поддержала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с Владимиром Путиным по ситуации в Беларуси.

До этого она назвала Путина "мудрым руководителем" и выразила сожаление, что он поддержал Александра Лукашенко, а не белорусский народ.