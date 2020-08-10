Тихановская выиграла президентские выборы в Беларуси, – оппозиционный политик

Один из кандидатов от оппозициии в Беларуси Светлана Тихановская выиграла президентские выборы, которые прошли в минувшее воскресение 9 августа, с результатом 55-60%.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил белорусский политик Анатолий Лебедько. Вместе с тем, по его словам, она не есть лидером страны, а символом ожиданий, перемен и надежд, за что и проголосовали белорусы.

"Тихановская реально выиграла выборы в Беларуси в первом туре с результатом 55-60%. Более чем на 30 участках она набрала около 70% голосов, что является средним показателем по стране. Многие спрашивают об ожиданиях. Тихановская – не лидер, она символ ожиданий, перемен и надежд. Люди проголосовали именно за это", – подчеркнул Лебедько.

Он также добавил, что политик шла на выборы, не имея какой-то развернутой программы. У нее было только два пункта: честные и свободные выборы и освобождение политзаключенных по всей стране. Этого людям было достаточно, чтобы проголосовать "за", что говорит о сдвигах в общественном мнении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что за протестами в его стране после выборов якобы стояли люди из Чехии, России, Польши и "майданутые" из Украины.