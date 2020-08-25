Тихановская встретилась с заместителем Помпео. Фото

Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская 24 августа в Вильнюсе (Литва) провела встречу с заместителем государственного секретаря США Стефаном Биганом.

Как сообщается на Telegram-канале "Пул первой", в ходе мероприятия политики обсудили политический кризис в Беларуси. Кроме того, Тихановская поблагодарила США за поддержку мирных демонстрантов в ее стране.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Лукашенко не пользуется поддержкой белорусского народа или международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и усугубляя его", – отметила главная конкурентка Александра Лукашенко, который пять сроков подряд занимал пост президента Беларуси.

Встреча Тихановской с американцами состоялась в Вильнюсе Telegram-канал "Пул первой"

Тихановская также выразила готовность к разрешению кризиса путем диалога при участии международных посредников.

"Мы всегда говорили, что готовы говорить и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций в целях содействия диалогу. Мы также требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных белорусскими властями против своего народа", – сказала она, призвав все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал призывы к проведению новых выборов президента Беларуси и выразил восхищение ее гражданами.

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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