Тихановская встретилась с Макроном и нацелилась на разговор с Меркель

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская от имени народа поблагодарила главу Франции Эммануэля Макрона за его высказывание о непризнании легитимности президента Александра Лукашенко.

Их встреча состоялась в столице Литвы Вильнюсе 29 сентября, передает DW. Позже оппозиционер анонсировала беседу на следующей неделе и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Поблагодарив Макрона за его публичные высказывания о Лукашенко, Тихановская напомнила о том, что белорусы выступают за проведение новых президентских выборов в стране в этом году.

Она также подчеркнула, что "лучшей платформой для переговоров является ОБСЕ". При этом, по ее словам, белорусская оппозиция готова "говорить со всеми сторонами – в том числе с Россией" о выходе Белоруссии из политического кризиса.

Тихановская добавила, что поддержка Франции как страны, которая всю свою историю боролась за демократию, очень ценна для Беларуси, но и другие европейские государства не должны оставаться равнодушными.

В свою очередь Макрон пообещал политику оказать содействие в урегулировании политического кризиса в стране.

"Он пообещал сделать все, чтобы помочь в переговорах во время политического кризиса в нашей стране и он сделает все, чтобы помочь в освобождении политзаключенных", – сказала Тихановская журналистам после встречи с французским лидером.

Позже она анонсировала разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе", – заявила Тихановская в эфире французского радио RFI.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил убеждение, что нелегитимному президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно добровольно уйти с поста.

Ранее Макрон призвал Европейский Союз поддержать мирные протесты граждан Беларуси.