Тихановская впервые за 4 месяца поговорила с мужем. Видео

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская впервые за четыре месяца поговорила со своим мужем Сергеем Тихановским, который находится под арестом в СИЗО

Разговор состоялся по телефону, сообщается в Telegram-канале политика (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня", – сказано в сообщении.

Во время беседы Тихановская рассказала, что дочь постоянно спрашивает об отце и плачет, а брат ее успокаивает и говорит, что он скоро вернется "из командировки".

"Делаем все возможное, чтобы скорее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продлиться. Но надеемся, что очень скоро. Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены", – сказала она мужу.

Также Тихановская отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель хорошие люди и поддерживают их.

Сергей в свою очередь отметил, что "необходимо быть жестче". На что Светлана ответила ему, что переживает за тех, кто находится в тюрьме.

В завершение разговора Сергей сказал Светлане: "Все, обнимаю, целую". Она ему ответила: "Мы тебя любим, Сережа. Держись. Скоро все закончится".

Также Тихановская прокомментировала встречу незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко с членами координационного совета оппозиции в СИЗО.

"Сегодняшние события – это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о Конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко 10 октября встретился с членами координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ. Он общался с ними 4,5 часа.