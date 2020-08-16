Тихановская вновь обратилась к белорусам, а ее штаб заявил о готовности к переговорам об уходе Лукашенко

Оппозиционерка Светлана Тихановская и ее штаб обратились к белорусскому народу с заявлениями о тюремном заключении Сергея Тихановского и о готовности к переговорам об уходе Александра Лукашенка с поста президента страны.

Соответствующие месседжи были опубликованы на Telegram-канале Тихановской "Страна для жизни". Прежде всего главная конкурентка действующего лидера Беларуси поблагодарила тех, кто поддерживает ее мужа, и рассказала о его самочувствии.

"Все эти дни, полные тревог, боли и гордости за белорусский народ, я ни на минуту не перестаю думать о моем самом дорогом человеке, муже Сергее Тихановском, который уже более двух месяцев безвинно лишен свободы, подвергся физическим и моральным страданиям в СИЗО, но, несмотря ни на что, продолжает держаться мужественно и стойко и при каждой возможности передает мне свою любовь и поддержку", – отметила Тихановская.

По ее словам, следственных действий с супругом не проводится уже больше месяца, а недавние суды по второй жалобе на продление срока содержания под стражей прошли без его участия.

"Адвокаты бывают у него несколько раз в неделю, и то, что я узнаю от них, меня и радует, и тревожит. Радует то, что он не сломался и не теряет своего дара быть позитивным и энергичным в любой ситуации. Очень важно для меня, что что он доверяет мне и поддерживает любое мое решение. Угнетает то, что Сергей уже месяц сидит в тяжелых условиях, в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов. Маленькая клетка для Большого человека", – возмутилась оппозиционерка.

Выражая благодарность людям, которые приносили передачи мужу, Тихановская попросила их временно приостановить это, поскольку лимит оказался исчерпан. Вместо этого она призвала своих сторонников поддержать Тихановского письмами и открытками.

Кроме того, Тихановская обратилась к силовикам, от которых зависят условия содержания и положения ее супруга в СИЗО.

"Хочу обратиться с просьбой: делайте свою работу правильно, честно и по закону, проявите человечность и гуманность. Очень много белорусов любят и уважают Сергея Тихановского, и для них не безразлично, как к нему относятся в СИЗО, где он пока заперт", – подчеркнула Тихановская.

Подытоживая, она заверила, что помнит о каждом из своих единомышленников, которые оказались за решеткой, как и ее муж, из-за действий власти.

"Я помню, что за решеткой находится не только Сергей. Там находятся Николай Статкевич и Павел Северинец, Александр Кабанов и Сергей Петрухин, Олег Моисеев и Антон Сташевский, Виктор Бабрико и его сын и многие другие политики, блогеры, члены моей команды и просто люди, которые хотят построить страну для жизни, люди, которые жестоко пострадали в результате мирных акций. Добиться их освобождения – это наша общая и самая первая задача", – резюмировала оппонентка Лукашенко.

Тем временем ее штаб высказал солидарность с сотрудниками Белтелерадиокомпании, которые объявили забастовку из-за действий власти.

"Мы всегда верили, что среди чиновников и работников государственных медиа есть честные и порядочные люди. Мы видим, что у них, как и у многих других, сейчас проходит страх перед системой, и они готовы говорить то, что они действительно думают о ситуации в стране. Спасибо всем журналистам из государственных медиа, которые вышли и не побоялись сказать правду", – говорится в обращении штаба Тихановской.

"Мы с надеждой смотрим на мирные акции на улицах городов. Мы видим, что стена посыпалась. Тот ужас и кровавое побоище, которые устроили власти на улицах наших городов, никогда не должны повториться. Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства", – добавили там.

Кроме того, штаб призвал все трудовые коллективы присоединяться к бессрочной забастовке с требованиями:

срочно и безо всяких условий выпустить всех политзаключенных и задержанных;

увести из городов войска и ОМОН;

привлечь к ответственности силовиков и лиц, отдававших приказы об избиениях, расстрелах и пытках мирных граждан;

начать переговоры о мирной передаче власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тихановская заявила, что намерена создать в Беларуси Координационный совет для обеспечения трансфера власти. Также она подчеркнула, что готова к мирному диалогу с действующей белорусской властью по этому вопросу.

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