Тихановская в ПАСЕ назвала Лукашенко незаконным президентом Беларуси и потребовала освободить Колесникову
Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, не имеет никаких законных оснований оставаться президентом Беларуси.
Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время онлайн-выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она сказала, что Запад не признал результаты выборов в Беларуси.
По ее словам, страны, которые продолжают диалог с Лукашенко, делают это на свой страх и риск.
"Ни одна международная организация не признала результаты выборов в Беларуси. Граждане Беларуси также отказались признавать эти фальсифицированные выборы. Это значит, что Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом нашей страны. Он больше не представляет Беларусь", – заявила она.
Кроме того Тихановская в Telegram-канале потребовала немедленно освободить Марию Колесникову, а также других членов Координационного совета оппозиции и политзаключенных.
"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", – сказано в сообщении.
Тихановская отметила, что задача Координационного совета – быть платформой для переговоров, и Александру Лукашенко нужно понять, что иного решения, кроме как пойти на диалог, в сложившейся ситуации нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на сообщения о том, что члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова похитили неизвестные.