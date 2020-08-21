Тихановская собрала большую пресс-конференцию и призвала белорусов бороться

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская собрала большую пресс-конференцию в столице Литвы Вильнюсе.

Она заявила, что никогда не хотела стать политиком, но волей судьбы оказалась в ситуации выбора "между свободой и страхом, между правдой и ложью, между любовью к своей стране и покорностью системе" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Людей в Беларуси избивают только за то, что они высказывают свое мнение. Сегодня в Беларуси людей бросают за решетку только потому, что они участвуют в мирных демонстрациях. В Беларуси сегодня мой муж сидит только за то, что он осмелился мечтать о стране для жизни", – сказала Тихановская.

По ее словам, беларусы больше не хотят жить в страхе и лжи.

"Мы хотим того, что по праву принадлежит каждому в мире: право жить, право не быть избытым на улице, право не оказаться в тюрьме без суда и право на честные и прозрачные выборы", – подчеркнула оппозиционер.

Она добавила, что вернется в Беларусь, когда будет себя там чувствовать в безопасности.

Также Тихановская заверила, что Кремль не связывался ни с ней, ни с Координационным штабом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в видеообращении 17 августа Тихановская согласилась стать национальным лидером Беларуси.