Тихановская – россиянам: протесты в Беларуси не были войной против России

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, в котором призвала не верить пропаганде.

Ролик был опубликован на Telegram-канале "Пул первой". В нем Тихановская, помимо всего, выразила благодарность незаангажированным медиа, журналистам и блогерам за освещение ситуации в Беларуси, а также напомнила статистику задержанных и пострадавших на массовых митингах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, главная соперница Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заверила, что протесты в ее стране никоим образом и никогда не были нацелены против России.

"Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Более 10 тысяч граждан были арестованы. Семь погибли, сотни были истерзаны и подверглись насилию", – подчеркнула Тихановская.

"Ни на каком этапе это не была война против России. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами", – добавила она.

Напомним, легитимность переизбрания Лукашенко на шестой срок поставили под сомнение общественность и наблюдатели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Тихановская заявила, что оппозиция готова рассмотреть участие России в разрешении ситуации в Беларуси.

Что касается оккупации Крыма Россией, то Тихановская не озвучила по этому поводу четкой позиции. Она сказала, что "де-юре полуостров принадлежит Украине, но де-факто он российский".

Кроме того, Тихановская подчеркнула, что Россия оккупировала Крым, нарушив нормы международного права, но у белорусов по этому поводу есть разные мнения.

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