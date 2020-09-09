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Тихановская – россиянам: протесты в Беларуси не были войной против России

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
3,4 т.
Светлана Тихановская призвала россиян не верить пропаганде

Светлана Тихановская призвала россиян не верить пропаганде.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, в котором призвала не верить пропаганде.

Ролик был опубликован на Telegram-канале "Пул первой". В нем Тихановская, помимо всего, выразила благодарность незаангажированным медиа, журналистам и блогерам за освещение ситуации в Беларуси, а также напомнила статистику задержанных и пострадавших на массовых митингах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, главная соперница Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заверила, что протесты в ее стране никоим образом и никогда не были нацелены против России.

"Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Более 10 тысяч граждан были арестованы. Семь погибли, сотни были истерзаны и подверглись насилию", – подчеркнула Тихановская.

"Ни на каком этапе это не была война против России. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами", – добавила она.

Напомним, легитимность переизбрания Лукашенко на шестой срок поставили под сомнение общественность и наблюдатели.

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БеларусьПротесты в БеларусиАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановская
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