Тихановская рассказала, как бежала из Беларуси после угроз с украинского номера

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская увезла детей из Беларуси в Литву из-за угроз по телефону с украинского номера.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман. По ее словам, ей поступали угрозы, когда она собирала по стране подписи на выдвижение в президенты.

"Раздается звонок. Там голос, что говорит: "попросили вас предупредить, если вы продолжите этим заниматься – вас посадят, а детей заберут в детдом", – вспоминала Тихановская.

Она добавила, что собеседник по телефону не представился, назвав себя "знакомый вашего знакомого". Тихановская подчеркнула, что звонок поступил из украинского мобильного номера.

"Меня выбило это из колеи на полдня. Я была уверена, что разворачиваю авто и едем обратно в Минск", – поделилась она.

Оппозиционер добавила, что потом с ней созвонились и предложили помочь, чтобы вывезти детей из страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Тихановская сказала, когда приедет в Украину.