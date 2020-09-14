Тихановская – Путину о встрече с Лукашенко: я сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину из-за встречи с Александром Лукашенко, который возглавлял Беларусь пять сроков подряд.

Слова Тихановской опубликовали на Telegram-канале "Пул Первой". В обращении главная конкурентка Лукашенко, легитимность переизбрания которого на шестой срок поставили под сомнение общественность и наблюдатели, выразила сожаление из-за того, что с ним ведут переговоры на высшем уровне.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", – сказала Тихановская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети появились кадры приземления борта Лукашенко в аэропорту Адлера.

На саммите в Сочи он планирует обсудить с Путиным "ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества".

Напомним, 9 сентября Тихановская записала видеообращение к россиянам, в котором призвала не верить пропаганде. Также она заверила, что протесты в ее стране никоим образом и никогда не были нацелены против России.

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