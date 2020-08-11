Тихановская призвала закончить "майдан" в Беларуси: я не хочу крови и насилия

Мирослав Семенюк Мир 13:17, 11.08.2020 Обновлено: 13:54, 11.08.2020

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с новым видеообращением, в котором, читая текст по бумажке, призвала демонстрантов закончить акции протеста.

Как отмечают местные СМИ, первым видео опубликовал Telegram-канал "Желтые СЛИВЫ", который не скрывает своих симпатий к властям Беларуси.

Полный текст обращения:

"Уважаемые граждане республики Беларусь. Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время: белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению законов. Я не хочу крови и насилия, я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких".

При этом неизвестно, было ли видео снято уже в Литве, или еще вечером 10 августа в Беларуси, когда Тихановская была задержана.

Также стоит отметить, что кандидат читала с листика, не поднимая глаз. В отличие от первого видео из Литвы, которое она, вероятно, снимала сама, это видео снимал кто-то другой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Мир

Смотрите также

В Киеве подожгли Tesla экс-главы ОП Богдана. Эксклюзив

"Он знал, что я не расскажу маме". Жертвы "звездного" педофила откровенно признались в изнасиловании и домогательствах

Генпрокуратуру и СБУ заинтересовали... мусорные баки! Чудны дела твои, Господи!

Машину Богдана пытались сжечь в Киеве: эксклюзивные подробности

На Киевщине подросток убил 12-летнюю девочку и спрятал тело: подозреваемого задержали. Фото