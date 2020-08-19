Тихановская призвала Европу признать "пробуждение Беларуси". Видеообращение

Главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси Светлана Тихановская обратилась к Европейскому Совету с призывом не признавать их результаты.

Ее видеообращение 18 августа опубликовал YouTube-канал "Страна для жизни" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Достопочтенные лидеры Европы, вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9-ого августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными", – подчеркнула Тихановская.

Она напомнила, что белорусы, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей стране, были жестоко избиты, а также лишены свободы и подвергнуты пыткам режимом, "судорожно цепляющимся за власть". Также оппозиционер добавила, что во время мирных протестов сотни людей были ранены и по меньшей мере два человека лишились жизни.

Тихановская во время обращения к Евросовету (Скриншот из видео)

"Это происходит прямо сейчас в центре Европы… Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира", – заявила Тихановская.

По ее словам, с целью способствовать мирной передаче власти, она инициировала создание Национального координационного совета Беларуси, который возглавит этот процесс посредством диалога. Она также отметила, что после этот совет "немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента", причем с участием международных наблюдателей.

"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Призываю все страны уважать принципы международного права, суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", – подытожила Тихановская.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение к белорусам. Его она посвятила дню рождения мужа Сергея, который на данный момент находится в СИЗО.