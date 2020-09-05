Тихановская призвала белорусов выйти на Марш единства

Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение и призвала белорусов выйти на Марш единства, который пройдет в Минске и регионах в воскресенье, 6 сентября.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Mash. Главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси призвала людей держаться вместе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы знаете, в нашей семье всегда было так, что "Один за всех, и все за одного". И я очень рада, что именно этот лозунг стал основным на Марше единства, который состоится завтра в 14.00. И я приветствую каждого, кто придет туда. Помните, пока мы вместе, мы – сила", – подчеркнула политик.

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