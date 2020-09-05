Тихановская призвала белорусов выйти на Марш единства

Марина Погорилко Мир 18:55, 5.09.2020 Обновлено: 19:20, 5.09.2020

Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение и призвала белорусов выйти на Марш единства, который пройдет в Минске и регионах в воскресенье, 6 сентября.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Mash. Главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси призвала людей держаться вместе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы знаете, в нашей семье всегда было так, что "Один за всех, и все за одного". И я очень рада, что именно этот лозунг стал основным на Марше единства, который состоится завтра в 14.00. И я приветствую каждого, кто придет туда. Помните, пока мы вместе, мы – сила", – подчеркнула политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 августа, в Беларуси произошли новые массовые акции в день рождения Александра Лукашенко. В Минске демонстранты прошли колонной по проспекту Независимости. Состоялись задержания и столкновения с ОМОНом. OBOZREVATEL следил за событиями онлайн.

  • 1 сентября на мирный протест в центре Минска вышли студенты. Они выразили несогласие с результатами проведенных выборов.

  • 5 сентября в столице Минске собрались новые акции протеста, в результате которых задержаны 30 человек. На митинги вышли студенты и женщины.

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Мир

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