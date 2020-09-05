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Тихановская призвала белорусов выйти на Марш единства

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Мир
1,9 т.
Тихановская призвала белорусов выйти на Марш единства. Facebook Светланы Тихановской

Тихановская призвала белорусов выйти на Марш единства. Facebook Светланы Тихановской.

Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение и призвала белорусов выйти на Марш единства, который пройдет в Минске и регионах в воскресенье, 6 сентября.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Mash. Главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси призвала людей держаться вместе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы знаете, в нашей семье всегда было так, что "Один за всех, и все за одного". И я очень рада, что именно этот лозунг стал основным на Марше единства, который состоится завтра в 14.00. И я приветствую каждого, кто придет туда. Помните, пока мы вместе, мы – сила", – подчеркнула политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 августа, в Беларуси произошли новые массовые акции в день рождения Александра Лукашенко. В Минске демонстранты прошли колонной по проспекту Независимости. Состоялись задержания и столкновения с ОМОНом. OBOZREVATEL следил за событиями онлайн.

  • 1 сентября на мирный протест в центре Минска вышли студенты. Они выразили несогласие с результатами проведенных выборов.

  • 5 сентября в столице Минске собрались новые акции протеста, в результате которых задержаны 30 человек. На митинги вышли студенты и женщины.

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Светлана Тихановская
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  2. Мир