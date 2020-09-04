Тихановская пригрозила Лукашенко бесконечным протестом

Экс-кандидат на выборах президента Беларуси, главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что протестные акции в стране не прекратятся никогда.

В интервью каналу NHK Тихановская пояснила, что люди на протестах являются "силой", которая оказывает давление на Лукашенко. При этом она подчеркнула, что митинги, начавшиеся после оглашения результатов выборов, "никогда не закончатся".

Кроме того, Тихановская выразила обеспокоенность из-за связей Лукашенко с Россией. Она опасается, что РФ может вмешаться в дела республики.

Напомним, что ранее Тихановская заявила, что оппозиция готова рассмотреть участие России в разрешении ситуации в стране. Москва, по ее мнению, может стать посредником, если власти республики и протестующие против победы Лукашенко на президентских выборах не смогут прийти к компромиссу.

Напомним, после закрытия избирательных участков 9 августа в Беларуси начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тихановская заявила, что в случае назначения новых выборов не собирается выдвигать свою кандидатуру.