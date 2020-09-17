Тихановская передаст ЕС санкционный список силовиков Лукашенко, убивавших людей

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что готовит список чиновников и силовиков, которые участвовали в милицейском произволе в стране.

Как сообщает Телеграм-канал "Пул первой", перечень чиновников назвали "список Тарайковского" по имени убитого на протестах в Беларуси Александра Тарайковского.

"Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его “списком Тарайковского”. Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола", – говорится в сообщении.

Тихановская отметила, что в санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными.

"Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом “Черная книга Беларуси”. Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться. Я предлагаю силовикам остановить насилие и перейти на сторону белорусского народа. В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания”, – сказано в информации.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске 15 августа, прошли похороны Александра Тарайковского, попрощаться с ним пришли тысячи белорусов.