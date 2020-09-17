Топ-темы:

Тихановская передаст ЕС санкционный список силовиков Лукашенко, убивавших людей

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
2,1 т.
Тихановская передаст ЕС санкционный список силовиков Лукашенко, убивавших людей

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что готовит список чиновников и силовиков, которые участвовали в милицейском произволе в стране.

Как сообщает Телеграм-канал политика "Пул первой" перечень чиновников назвали "список Тарайковского" по имени убитого на протестах в Беларуси Александра Тарайковского.

"Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его “списком Тарайковского”. Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола", – говорится в сообщении.

Тихановская отметила, что в санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными.

"Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом “Черная книга Беларуси”. Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться. Я предлагаю силовикам остановить насилие и перейти на сторону белорусского народа. В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания”, – сказано в информации.

Тихановская передаст ЕС санкционный список силовиков Лукашенко, убивавших людей

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске 15 августа, прошли похороны Александра Тарайковского, попрощаться с ним пришли тысячи белорусов.

БеларусьПротесты в БеларусиСветлана Тихановская
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook